حساسية الطعام يمكن أن تسبب هذه الأمراض.. أعراض يجب أن تعرفها

كتبت فاطمة خليل

حساسية الطعام هى استجابة مناعية لأنواع معينة من الطعام، وحتى الكميات الصغيرة من الطعام يمكن أن تثير مجموعة من أعراض الحساسية، التى يمكن أن تكون شديدة ومهددة للحياة تشمل الأعراض حكة الجلد، التورم، القيء، سيلان الأنف أو الاحتقان، والصفير، وانخفاض ضغط الدم، والتي قد تصبح أكثر خطورة وتبدأ على الفور، في هذا التقرير نتعرف على أعراض حساسية الطعام، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي الأمراض التي تسببها الحساسية الغذائية؟



يمكن أن تتفاقم الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي بسبب الحساسية الغذائية على الرغم من أنها لا تساهم بشكل مباشر في المرض.

عادةً ما يؤدي الحليب والبيض إلى الإصابة بالإكزيما لدى الأشخاص الموجودين بالفعل في المجموعة المعرضة للخطر.

الربو هو مرض تنفسي مزمن يسببه أيضًا المواد المسببة للحساسية الغذائية.

في الأطفال المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بالمرض ، يمكن أن يتفاقم الربو بسبب الحساسية الغذائية.

عادة ما تظهر متلازمة التهاب الأمعاء والقولون الناجم عن البروتين الغذائي عند الرضع ويتم تحفيزها عن طريق الحليب. في بعض الأحيان، تسبب الحبوب وحتى الأرز هذه الحالة.

تشير متلازمة الحساسية الفموية إلى حكة الفم وتحدث في الغالب بسبب تناول الفواكه والخضراوات النيئة.

مرض الاضطرابات الهضمية ، وهو مرض من أمراض المناعة الذاتية يحدث بسبب الغلوتين.

ما مسببات الحساسية الغذائية الشائعة؟



قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "تم تحديد أكثر من 160 نوعًا من الأطعمة المسببة للحساسية الغذائية لدى الأفراد الذين يعانون من الحساسية.

وهناك أيضًا العديد من المكونات الغذائية التي تسبب تفاعلات فرط الحساسية غير التحسسية لدى الأفراد الذين لديهم حساسية والتي تتطلب ملصقات محددة.

المواد المسببة للحساسية الغذائية الشائعة هي البيض والحليب والفول السوداني والأسماك والقمح وفول الصويا والسمسم. الأطعمة الأخرى مثل الخوخ والموز والأفوكادو وفاكهة الكيوي والكرفس والثوم واليانسون والبابونج.