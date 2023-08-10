حبس نصف دستة أشرار 4 أيام لاتهامهم بقتل شخص فى كرداسة بسبب خلافات مالية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شخص والتخلص من جثته في كرداسة.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليه في مصرف مائي بكرداسة لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في مصرف بكرداسة، نتيجة خلافات مالية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمصرف في كرداسة.

وبإجراء التحريات تبين أن 6 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجوه وأنهوا حياته، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.