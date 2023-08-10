"تموين الإسكندرية" تضبط لحوما ومواد غذائية مخالفة داخل إحدى الثلاجات

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بمنطقة العامرية لحيازتها لحوم مستوردة وأسماك الرنجة مجهولة المصدر وبدون أية فواتير دالة على حيازتها حيث تم التحفظ على 40 كرتونة لحم هندى مستورد وزن الكرتونة 20 كجم باجمالى 800 كجم لحوم مجهولة المصدر، 150 صندوق رنجة وزن الصندوق 5 كجم باجمالى وزن 750 كجم رنجة مجهولة المصدر.

كما تم ضبط إحدى ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه لحيازتها فراولة معبأة داخل كراتين بدو بيانات تدل على صلاحيتها أو جهة إنتاجها أو مصدرها، وتم التحفظ على 2000 كرتونة فراولة زنة الكرتونة 10 كجم باجمالى وزن2 طن فراولة بدون بيانات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.