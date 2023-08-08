التحفظ على 5 أطنان أسمدة و9000 لتر سولار بمصانع غير مرخصة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة بناء على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم ضبط التحفظ على 6000 لتر من مادة السالفونك التي تستخدم في صناعة المنظفات بداخل 6 تانك بلاستيك، 10 برميل أزرق اللون بداخل الواحد 180 كجم من مادة زايلين التي تستخدم في صناعة المنظفات بإجمالي كمية قدرها 1800 كجم، كما تم ضبط أحد المصانع ببرج العرب لحيازته وتجميع 3000 لتر سولار بدون تصريح من الجهات المختصة.

وضبط مصنع أسمدة والمبيدات ببرج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على 200 شيكارة بودرة بيضاء اللون زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 5 طن غير مدون عليها أي بيانات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.