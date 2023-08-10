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تعرف على طرق القضاء على مرض لفحة الأرز.. تفاصيل

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:00 ص
تعرف على طرق القضاء على مرض لفحة الأرز.. تفاصيل نبات الأرز
كتبت أسماء نصار

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حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من التغير المناخي لهذا الصيف وتأثيراته على محاصيل الموسم الصيفي 2023 وخصوصاً محاصيل الحبوب من تأثر هذه المحاصيل "ضعف نمو - اصفرار النباتات - تقزم - فشل الاخصاب والعقد - طرد مبكر "جدا" للسنبلة - الحساسية للإصابة بالأمراض وتحديدًا مرض لفحة الأرز".

أضاف فهيم أن ضعف النبات سبب زيادة حساسيته للإصابة بالأمراض الفطرية ومنها مرض لفحة الأرز، موضحًا أنه من المعروف أن كل الأصناف المنزرعة حالياً مقاومه للفحة ما عدا سخا101 وسخا 108 بديل له ولكن يبقي أن تلتزم الحيطة فمقاومة أمراض النبات قد تنكسر بسبب ضغوط المناخ أو غيره .

وأوضح فهيم أن مرض لفحة الأرز يعتبر من اخطر أمراض الأرز في مصر، وقد كان سببًا في اندثار الأصناف القديمة لاحتمال ظهور سلالات فسيولوجية جديدة للمرض وهو يسبب نقصًا في محصول الأرز ويلائم هذا المرض درجات الحرارة المرتفعة نوعًا والرطوبة العالية، وأن جراثيم الفطر لا تتكون في درجة رطوبة أقل من 90%.

وأضاف أن مرض اللفحة يظهر على الأوراق والساق والسنابل، وتظهر الإصابة على الأوراق في مبدأ الأمر على هيئة بقع صغيرة تكبر تدريجيًا حتى تصل أحيانًا إلي ما يقرب من ثلاث سنتيمترات طولا وحوالي سنتيمترًا عرضًا، ويصبح لونها في الوسط رماديًا قذرًا وبلون القش بينما حافة البقع لونها بني داكن و تمتد الإصابة إلي أغلفة الحبوب فتضمر الحبوب وتتلون الأغلفة بلون أبيض باهت، وتظهر على الحبوب المصابة بقع لونها رمادي. وعند اشتداد الإصابة تصاب السنبلة كلها، ويصبح لونها رماديًا، كلما كانت الإصابة مبكرة كلما زاد الضرر وتأثر المحصول بشدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على طرق المكافحة:

1- التخلص من قش الأرز قبل زراعة المحصول الجديد.

2- التخلص من الحشائش التي توجد بالأرز كالدنيبة والعجيرة لأنها تزاحم الأرز في نموه وتجعله أكثر تعرضًا للإصابة.

3- الزراعة بطريقة الشتل، إذ أن هذه الطريقة تساعد على سهولة مقاومة الحشائش مما ينتج عنه نمو الأرز نموًا جيدا فيقاوم المرض. وكذا الزراعة على مسافات واسعة نسبيًا.

4تجنب الإفراط في الأسمدة الآزوتية عن الحد المقرر وعدم التأخير في إضافتها وعدم استعمال الأسمدة العضوية بكثرة.

5- عدم تجفيف الأرض لفترات طويلة من 7- 10 أيام.

وللوقاية من مرض اللفحة يلزم الآتى :

1فى حالة ظهور الإصابة على الأوراق بنسبة 10 % فأكثر بالحقل المستديم  يجب العلاج بإستخدام أحد المواد التاليـة:

1- مبيد كيمازد 50 % WP- بمعدل 75 جرام لكل 100 لتر ماء

2- مبيد اكتيم  75% WP -بمعدل 100 جم للفدان

3- مبيد بيم  75% WP -بمعدل 100 جم للفدان

4- مبيد فوجى وان  40% EC -بمعدل 400 سم للفدان

5- -على ان يكرر الرش مرتين على الاقل الاولى عند بداية ظهور الإصابة و الثانية عند طرد السنابل.

6- يفضل إضافة مادة ناشرة بمعدل 50 سم3 /100 لتر ماء لزيادة كفاءة إستخدام المبيدات.

 

اتباع التوصيات والاجراءات العاجلة التالية ضد تأثير الموجات الحارة على النمو والانتاجية:

1- الرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش بالمساء (بعد العصر) ، أو 2 كيلو زنك مخلبى للفدان فى 200 لتر ماء لكل فدان لمعظم الزراعات. (الزنك منظم حركة الهرمونات حتى لا يحدث زيادة في هرمونات الهدم والتنفس نتيجة زيادة الاجهاد الحراري وزيادة معدلات "البخر نتح").


الزراعة

لفحة الارز

مرض لفحة الارز

وزارة الزراعة



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