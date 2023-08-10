تعرف على جهود "بيطرى الإسماعيلية" فى شهر للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر يونيو الماضي، بجهود كبيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأضاف الدكتور حامد موسي الأقنص، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، إنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد رأس ماشية 1571، ومذبوحات الدواجن بإجمالي 1491502 طائر.

وفيما يخص التفتيش على اللحوم، تم ضبط 12200 كجم دواجن بمحاضر لحوم صالحة، كما تم ضبط 5.5 كجم لحوم غير صالحة، كما تم ضبط 26 كجم دواجن، بمحاضر سحب عينات.

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 1571، وحالة سلخ الجلود درجة أولى، وفي مجال الوقاية، تم تحصين 338 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 22924 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتم تحصين 13821 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتم تحصين 1007 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، وتم تحصين 8931 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، كما تم تحصين 26000 طائر ضد مرض طاعون إنفلونزا الطيور، أيضًا تم تحصين 7626 ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وفي مجال متابعة المزارع والأسواق، تم المرور على 10 حظائر ماشية، كما تم معاينة مزرعة ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها، وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على 12 مزرعة دواجن، وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع، منها 8 مزرعة.

وفى مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم اختبار 303 رؤوس ماشية ضد مرض البروسيلا، و3 ماعز، وتم تحصين 1400 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، كما تم ترخيص 50 من كلاب الشوارع، طبقًا لمعايير الرفق بالحيوان.