إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة فى الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث انقلاب سيارة مكروباص، بنزلة كوبري تحيا مصر أول طريق بورسعيد، في محافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة مكروباص بنزلة كوبرى أول طريق بورسعيد، في محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إن المصابين هم كل من حراز توفيق محمد محمود 76 عاما مقيم مدينة المستقبل، مصاب بخلع بالكتف الأيمن وسحجات بالوجه، وأحمد عادل محمد موسى 25 عاما مقيم بأبو صوير مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى أحمد على محمد 21 عاما مقيم بعرايشية مصر مصاب بجرح بالشفة العلوية 4 سم، سحجات بالذراعين، وإبراهيم صلاح محمد صالح 57 عاما.

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا ، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.