تعرف على آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة بأسوان فى 15 معلومة

أولا: تكثيف الجهود لإستكمال التجهيزات والتشطيبات النهائية ب 408 مشروع وذلك لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى المستهدفة.

ثانيا: تكثيف المرور الميدانى لرصد وحصر المشكلات والعقبات وعرضها على محافظ أسوان من أجل إيجاد الحلول السريعة لها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية .

ثالثا: لجان لإستلام وتشغيل المجمعات الخدمية بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

رابعا: عمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت داخل 31 من مشروعات المجمعات الحكومية والزراعية

خامسا: قاربت نسب تنفيذ المجمعات الخدمية علي 100%

سادسا: قيام رؤساء المراكز والمدن بسرعة توفير الكوادر البشرية المؤهلة للبدء فى تشغيلها فى أقرب وقت وإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين للإستفادة من خدماتها المتطورة.

سابعا:حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعدم السماح بأي تقصير أو تهاون فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين المقصرين أولاً بأول لضمان دفع معدلات الإنجاز العامة لكافة المشروعات الجارية بمختلف قرى ونجوع المحافظة مقارنة بباقي المحافظات.

ثامنا: متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

تاسعا: يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف القرى والنجوع.

عاشرا: المشروعات تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام.

حادي عشر:يتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية.

ثاني عشر : تشمل المرحلة الثانية قرى مركزى أسوان ودراو.

ثالث عشر:يصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

رابع عشر: مواصلة المتابعة الميدانية الدورية وتحقيق التنسيق والتعاون العرضى بين مختلف الجهات المعنية من أجل تلافى الملاحظات والمشكلات المرصودة وسرعة تذليل العقبات وتخطى التعقديات والإجراءات الروتينية.

خامس عشر: رفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.