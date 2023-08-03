اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 03:10 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

تشغيل الأسواق المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى دمياط

الخميس، 03 أغسطس 2023 02:04 م
تشغيل الأسواق المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى دمياط أسواق - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تشغيل الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، لافتة إلى أنه تم إنشاء 8 أسواق بقرى "تفتيش ثان ،كفر سعد البلد،  السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى ،كفر المنازلة، الزهراء، أم الرزق والعباسية" بإجمالى 223 باكية.
 
وقد أشارت محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة وذلك لتحقيق المستهدف تنفيذه لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز، والارتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل سوق تضمن باكيات ودورات مياه وتم توصيل شبكات المرافق إليه، وذلك لتوفير مكان آمن و مجهز للبائعين ومنع أى صور للعشوائية بالقرى.

 


دمياط

اخبار دمياط

كفر سعد

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة