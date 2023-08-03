تشغيل الأسواق المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تشغيل الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، لافتة إلى أنه تم إنشاء 8 أسواق بقرى "تفتيش ثان ،كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى ،كفر المنازلة، الزهراء، أم الرزق والعباسية" بإجمالى 223 باكية.
وقد أشارت محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة وذلك لتحقيق المستهدف تنفيذه لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز، والارتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل سوق تضمن باكيات ودورات مياه وتم توصيل شبكات المرافق إليه، وذلك لتوفير مكان آمن و مجهز للبائعين ومنع أى صور للعشوائية بالقرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة