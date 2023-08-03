تشغيل الأسواق المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى دمياط

وقد أشارت محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة وذلك لتحقيق المستهدف تنفيذه لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز، والارتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل سوق تضمن باكيات ودورات مياه وتم توصيل شبكات المرافق إليه، وذلك لتوفير مكان آمن و مجهز للبائعين ومنع أى صور للعشوائية بالقرى.