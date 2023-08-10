بدء أولى الجلسات التحضيرية لمنتخب تعليم بورسعيد للموسيقى والغناء

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، أولى الجلسات التحضيرية لمنتخب تعليم بورسعيد للموسيقى والغناء الفردي والجماعي بمقر مركز القدرات وتنمية المواهب الموسيقية بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

يأتي ذلك في إطار متابعتها لمراكز تنمية القدرات على مستوى المحافظة لمختلف الأنشطة، مشيرة إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم فقط، وإنما اكتشاف تنمية وصقل قدرات الطالب الإبداعية والفنية في مختلف الأنشطة.

وقالت وكيل أول الوزارة، إن منتخب تعليم بورسعيد للموسيقى والغناء الفردي والجماعي يضم 70 عازفا على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية وعدد 50 طالبا وطالبة ما بين الغناء الفردي والجماعي تحت إشراف الأستاذة إيمان الشناوي موجه عام التربية الموسيقية والفريق المعاون لها من الموجهين والمعلمين.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الأنشطة التربوية تدعم وتسهم في تكوين شخصية الطلاب وتساعدهم على الانتقاء الفني وتعينهم على تذوق قيمة الجمال وكذلك التدريب على العمل الجماعي.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية، ومنى بهنساوى مدير مدرسة بورسعيد الرسمية لغات.