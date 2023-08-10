بحث إنشاء نادي للصيد والرماية فى الوادى الجديد.. تفاصيل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الخميس، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية والوفد المرافق، للتنسيق بشأن إنشاء نادي للصيد والرماية بالمحافظة، استكمالًا لمشروع إنشاء نادي الهجن والتوسع في الرياضات التي تتلاءم مع طبيعة المحافظة، بالإضافة لوفد من الأطباء الأسبان الذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام بهدف تبادل الخبرات في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية كأحد نتائج الزيارة السابقة للوفد الأسباني.

وتفقد المحافظ يرافقه وفد الاتحاد المصري للرماية العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة، والتي حظيت بإعجاب وإشادة كبيرة من الزوار ، بالإضافة لتفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيثُ اطلع الوفد على العيادات المختلفة والعلاج المائي ووحدة العلاج عن بعد، مُشيدين بمستوى الرعاية والخدمات المُقدمة من خلال هذا الصرح المتكامل، و في ختام الجولة قام رئيس الاتحاد المصري للرماية بغرس نخلة بحديقة "30 يونيو" في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.