اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 01:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

اليمن والأمم المتحدة يبحثان الجهود المبذولة لتحقيق السلام

الخميس، 10 أغسطس 2023 01:00 ص
اليمن والأمم المتحدة يبحثان الجهود المبذولة لتحقيق السلام وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك اليوم الأربعاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام.
 
وجدد بن مبارك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لمساعي تحقيق السلام، مشددا على أن الحكومة تعمل كل ما يمكن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته لإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
 
وحذر من تبعات الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي على الوضع الإنساني المتردي وضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي حازم إزاء تلك الممارسات.

اليمن

الأمم المتحدة

اليمن والأمم المتحدة

الأوضاع فى اليمن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة