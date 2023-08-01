دراسة: نقص تناول الألياف أثناء الحمل يزيد من مخاطر تأخر نمو دماغ الرضع

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة أجراها باحثون في اليابان ونشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن نقص التغذية أثناء الحمل يزيد من مخاطر تأخر النمو العصبي لدى الأطفال، مضيفين أن سوء التغذية لدى الأمهات لا يزال يمثل مشكلة عالمية بالنسبة للنساء، وفقًا لما نشره موقع " hindustantimes".

قال الدكتور كونيو مياكي، الباحث في جامعة ياماناشي والمؤلف الأول للدراسة المنشورة في Frontiers in Nutrition :"تستهلك معظم النساء الحوامل في اليابان أليافًا غذائية أقل بكثير مما هو موصى به"، مضيفًا: "أن نتائج الدراسة قدمت دليل على أن نقص التغذية أثناء الحمل يرتبط بزيادة مخاطر تأخر النمو العصبي لدى الأطفال ".

استندت نتائج الباحثين إلى تحليل أكثر من 76000 زوج من الأمهات والرضع من دراسة اليابان للبيئة والأطفال، إنه مشروع مستمر يهدف إلى توضيح كيفية تأثير البيئة على صحة الأطفال.

لجمع المعلومات الغذائية عن المشاركين، استخدم العلماء استبيان تردد الطعام ، والذي سأل المستجيبين عن حالتهم الغذائية خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، تم تقييم التأخيرات في النمو في استبيان آخر تم إرساله إلى الآباء بمجرد أن يبلغ أطفالهم سن الثالثة، بناءً على إجابات الوالدين ، أظهر الباحثون العلاقة بين تناول الألياف أثناء الحمل ونمو دماغ الطفل.

وجد الباحثون أيضًا أن متوسط ​​مدخول الألياف الغذائية في اليابان يزيد قليلاً عن 10 جرامات يوميًا. فقط 8.4 % من النساء الحوامل اليابانيات يستهلكن ما يكفي من الألياف، وأشاروا أيضًا إلى أن تناول الألياف الموصى به للنساء الحوامل يختلف: بينما في اليابان ، فإن كمية الألياف الغذائية اليومية الموصى بها هي 18 جرامًا كل يوم ، وتبلغ 28 جرامًا في الولايات المتحدة وكندا، تظهر نتائجنا أن الإرشادات الغذائية للأمهات الحوامل ضرورية لتقليل مخاطر المشاكل الصحية المستقبلية لأطفالهن.