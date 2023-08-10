الميكروويف هيوفرلك فى فاتورة الكهرباء أكثر من الفرن الكهربائى.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

ينصح خبراء الطاقة بالاعتماد على الميكروويف لتسخين الطعام بدلا من الفرن الكهربائي لترشيد استهلاك الكهرباء و التوفير فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، ويرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات لترشيد استهلاك الكهرباء بالفرن الكهربائي و هي كالاتي :

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.