الميكروويف هيوفرلك فى فاتورة الكهرباء أكثر من الفرن الكهربائى.. اعرف التفاصيل

ينصح خبراء الطاقة بالاعتماد على الميكروويف لتسخين الطعام بدلا من الفرن الكهربائي لترشيد استهلاك الكهرباء و التوفير فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، ويرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات لترشيد استهلاك الكهرباء بالفرن الكهربائي و هي كالاتي :
1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.
4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.
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