اليوم السابع
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الميكروويف هيوفرلك فى فاتورة الكهرباء أكثر من الفرن الكهربائى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:00 ص
الميكروويف هيوفرلك فى فاتورة الكهرباء أكثر من الفرن الكهربائى.. اعرف التفاصيل الميكروويف
كتبت رحمة رمضان

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ينصح خبراء الطاقة بالاعتماد على الميكروويف لتسخين الطعام  بدلا من الفرن الكهربائي لترشيد استهلاك الكهرباء و التوفير فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، ويرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات لترشيد استهلاك الكهرباء بالفرن الكهربائي و هي كالاتي :

 

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

 

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

 

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

 

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

ترشيد استهلاك الكهرباء



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