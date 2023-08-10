اليوم السابع
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المشدد 15 عاما لعاطل لحيازته 100 طربة حشيش فى الإسكندرية

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:58 م
المشدد 15 عاما لعاطل لحيازته 100 طربة حشيش فى الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف محمد الجندي والمستشار عماد العيسوي، وسكرتير المحكمة مصطفي عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " ص.ن.ع" بالسجن المشدد 15عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 

وتعود احداث القضية المقيدة برقم 9445 لسنة 2022جنايات قسم شرطة كرموز ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

 

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن التحريات التي أكدتها المراقبة للمتهم " ص.ن.ع" عاطل، مقيم بمحافظة سيناء، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا للقرار، ومكان تواجد المتهم داخل السيارة محل البلاغ، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوال يحوي بداخله على 99 طربة حشيش.

 

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج لتجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطه لمخدر الحشيش، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

 


أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

محكمة جنايات الإسكندرية

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