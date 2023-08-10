المشدد 3 سنوات لسائق لتعاطية الحشيش والترامادول أثناء قيادته سيارة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، بمعاقبة المتهم " إ.ال.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغا ماليا قدرة 10 آلف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 8538 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث المرور، يفيد بضبط المتهم أثناء قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث المرور، أنه حال قيام ضباط مباحث المرور بحملة مرورية، استوقفت الحملة المتهم " ال.ع" سائق، وبمناقشته أخذ يتلعثم في الكلام فتم الاشتباة مبدائى بوقوعة تحت تأثير المخدر فتم عرضة علي فني التحاليل المرافق للحملة، فأجري له تحليل بواسطة الكاشف الاستدالالي الذى أسفر عن إيجابية تعاطية لمخدر الحشيش والترامادول المخدرين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، حيث ثبت من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الجامعى إيجابية تعاطي المتهم لجوهري الحشيش والترامادول المخدرين ،وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل برقم 170 لسنة 1981، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.