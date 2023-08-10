المتهم بقتل حماه بسبب خلافات أسرية فى الوراق يمثل الجريمة أمام النيابة

كتب أحمد إسماعيل

في حراسة أمنية مشددة انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة بصحبة المتهم بقتل حماه إلى مسرح الواقعة لتمثيل القاتل جريمته، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

فيما كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل حماه في الوراق، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.