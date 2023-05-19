لو بتنسى وتنامى بالعدسات اللاصقة.. المخاطر قد تبدأ بالتهابات العين إلى فقدان البصر

كتبت إيناس البنا

في حين أن العدسات اللاصقة تعد بديلاً رائعًا لنظارات العين، إلا أنها قد تسبب ضررًا لعينيك دون عناية فائقة، خاصة الشباب الذين ينامون بها، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وفقًا لتقرير نشرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها(CDC) ، اعترف 50% من المشاركين بالنوم في جهات الاتصال الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل، في حين أفاد 90% تقريبًا بارتداء العدسات اللاصقة أثناء القيلولة.

المخاطر المحتملة للنوم بالعدسات اللاصقة

وفقًا لموقع "sleepfoundation" فإن النوم بالعدسات اللاصقة يمكن أن يزيد من خطر حدوث العديد من المضاعفات، بما في ذلك التهابات العين والجفاف وعدم الراحة وفقدان البصر.

في حين أنه قد يكون من المناسب ارتداء العدسات اللاصقة باستمرار، فمن المهم فهم المخاطر وفيما يلي بعض المخاطر المرتبطة بالنوم بالعدسات اللاصقة على:

عدوى القرنية

ارتداء العدسات اللاصقة بين ليلة وضحاها يؤدي إلى خطر الإصابة بعدوى القرنية، فعندما تنام بالعدسات، يمكن أن يحد ذلك من التدفق الطبيعي للأكسجين إلى القرنية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى احمرار، وألم، ورؤية ضبابية، وحتى تلف دائم في القرنية.

جفاف العين

وفقًا للطبيب، فإن النوم بالعدسات اللاصقة يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين وعدم الراحة فيها، وتضيف أن العيون تفرز دموعًا أقل أثناء النوم وتتلقى كمية أقل من الأكسجين، بسبب التصاق العدسات بسطح عينيك.

زيادة خطر حدوث مضاعفات

النوم بالعدسات اللاصقة يزيد من المخاطر الإجمالية للمضاعفات الأخرى المتعلقة بالعدسات اللاصقة ، مثل التهاب الملتحمة الحليمي العملاق (GPC) ، والذي يتميز بالحكة والاحمرار وتشكيل نتوءات في داخل الجفن. "

إجراءات السلامة والنظافة أثناء التعامل مع العدسات اللاصقة

فيما يلي بعض نصائح الأمان المهمة التي يجب اتباعها عند استخدام العدسات اللاصقة:

اغسل يديك بالماء والصابون قبل التعامل مع العدسات اللاصقة اتبع جدول ارتداء الملابس الموصى به لأن ارتدائها لفترة طويلة قد يسبب العديد من المشاكل استبدل العدسات على النحو الموصى به لأن استخدام العدسات منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى تجنب ملامسة الماء أثناء ارتداء العدسات اللاصقة تعامل مع العدسات بعناية ؛ يمكن أن يؤدي التعامل القاسي إلى إتلاف العدسات أو التسبب في حدوث خدوش، ما قد يؤدي إلى تهيج عينيك لا ينبغي مشاركة العدسات اللاصقة مع الآخرين

ممارسات النظافة التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بالعدسات اللاصقة:

حافظ على يديك نظيفة وجافة قبل لمس العدسات اللاصقة

استخدم المحلول المناسب لتنظيف العدسات

قم بتنظيف وتعقيم العدسات وفقًا للإرشادات المتوفرة

تجنب النوم بالعدسات