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العام الدراسى الجديد.. 27 يناير 2024 بدء إجازة نصف العام الدراسى

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:00 ص
العام الدراسى الجديد.. 27 يناير 2024 بدء إجازة نصف العام الدراسى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام الدراسى بالعام الدراسى الجديد 27 يناير 2024، وتستمر حتى 9 فبراير 2024، موضحة أن مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير وتنتهى الجمعة 9 فبراير 2024، وحال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد،  حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة فى بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجارى، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر  المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر



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