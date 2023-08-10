الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضيى

نجحت الداخلية في ضبط 700 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإشراف اللواء شريف روؤف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,900,000) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.