الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى البحيرة بعد انتشار فيديو بمواقع التواصل

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبالها طرف أول: (أحد الأشخاص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما إتهم الطرف الأول (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" من أهلية الطرف الثانى) بالتعدى عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.