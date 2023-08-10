الحمل والجفاف أبرز أسباب مرارة الفم.. زيارة الطبيب ضرورة فى هذه الحالة

الشعور بمرارة الفم من الأمور المزعجة، وله العديد من الأسباب التي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed"، ومنها:
الحمل والجفاف أبرز أسباب مرارة الفم.. زيارة الطبيب ضرورة فى هذه الحالةالخميس، 10 أغسطس 2023 05:00 ص
مرارة الفم
كتبت فاطمة ياسر
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