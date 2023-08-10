اليوم السابع
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الحمل والجفاف أبرز أسباب مرارة الفم.. زيارة الطبيب ضرورة فى هذه الحالة

الخميس، 10 أغسطس 2023 05:00 ص
الحمل والجفاف أبرز أسباب مرارة الفم.. زيارة الطبيب ضرورة فى هذه الحالة مرارة الفم
كتبت فاطمة ياسر

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الشعور بمرارة الفم من الأمور المزعجة، وله العديد من الأسباب التي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed"، ومنها: 

-جفاف الفم: 

يحدث جفاف الفم  عندما لا ينتج ما يكفي من اللعاب الذي يساعد في تقليل البكتيريا في الفم، ويشعر المصاب بلزوجة وجاف في فمه، وقد يكون السبب عدم تناول كميات كافية من الماء، أو التدخين، وفي حالة استمرار هذا الأمر يجب التحدث مع الطبيب. 

-مشاكل في الأسنان: 

عدم الاهتمام بنظافة الأسنان من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمرارة الفم، وتعرضك أيضا لتسوس الأسنان وأمراض اللثة وتعرضه للالتهابات، ولذا عليك تنظيفها وغسلها بانتظام . 

-الحمل:

يعتبر الطعم المر أو المعدني في الفم شكوى شائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فتقلب الهرمونات في الجسم أثناء هذه الفترة هو السبب، فيمكن أن يؤثر هذا الاختلاف على الحواس ، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وجعل بعض الأطعمة أو الروائح تبدو مثيرة للاشمئزاز، ويلاحظ العديد من النساء الحوامل  طعمًا معدنيًا في أفواههم. وقد يكون هذا مزعجًا ، لكنه يزول عادةً في وقت لاحق من الحمل أو بعد الولادة.

-سن اليأس: 

قد تعاني النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث  من طعم مر في أفواههن، وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، و تبدو مرارة الفم مشكلة لا تستدعي القلق، خاصةً أنها تختفي من تلقاء نفسها أو بعد تناول الطعام. 

مشكلة في القلب: 

مرارة الفم  تنذر بوجود مشكلة خطيرة في القلب في حال استمرارها لفترة طويلة، ولذا يجب الذهاب للطبيب. 

-ارتجاع المريء: 

الأشخاص المصابون بارتجاع المريء يعانون بمرارة شديدة في الفم، ويحدث هذا عندما تصبح العضلة العلوية في المعدة ضعيفة وتسمح للحمض الأصفر بارتفاع أنبوب الطعام. 

-التوتر والقلق: 

ارتفاع نسبة هرمونات التوتر والقلق تتسبب في حدوث جفاف في الفم. 
 

مرارة الفم

أسباب مرارة الفم

أمراض تسبب مرارة الفم



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