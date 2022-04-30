كل ما تريد معرفته عن ارتجاع المرىء من أعراض وعلاج

فاطمة ياسر

ارتجاع المرىء يعد من الأمراض المزعجة لدى الشخص المصاب، لأنه يتسبب فى الشعور بألم يصعب تحمله وعدم القدرة على تناول الطعام، لذا خلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يجب أن يعرفه مريض ارتجاع المرىء وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE".

ما هى أعراض الإصابة بارتجاع المرىء؟

ارتجاع المرىء أعراضه مزعجة للغاية، ومؤلمة جدا، وهي:

- حرقة شديد فى المعدة.

- ألم فى الصدر.

- مرارة الفم.

- الرغبة فى الغثيان.

- رائحة الفم الكريهة.

- صعوبة فى التنفس.

- القىء.

ما هى أسباب الإصابة بارتجاع المرىء؟

عند القيام ببلع الطعام ترتخى العضلة العاصرة للمرىء، لذا يتدفق حمض المعدة إلى المرىء ولذا يحدث الأعراض السابق ذكرها.

كما أن السمنة والتدخين يعدان من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المرىء، وأيضا تناول كميات كبيرة من الطعام.

ما هى أبرز النصائح لتقليل من أضرار ارتجاع المريء؟

- تعامل مع المعدة بهدوء عند تناول الطعام، ففى بداية تناول الطعام يجب أن يكون سوائل لتهدئتها.

- هل تعلم أن إسرافك فى تناول الطعام يعرضك للانتفاخات وعسر الهضم، ولذا عليك تجنب الإسراف.

- ابتعد عن تناول المقليات لأنها تزيد من فرص إصابتك بمشاكل كثيرة في المعدة.

- أقلع عن التدخين لأنه من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المرىء.

- ممارسة الرياضة يوميا من الحيل الجيدة.

ما هى طرق علاج ارتجاع المرىء؟

تغيير نمط الحياة يعد من أهم النصائح، لذا تناول الأطعمة الصحية، وأيضا الإقلاع عن التدخين.

أخذ العلاجات الفعالة التى تساهم فى تقليل الشعور بالألم، والتى تعمل على حماية المعدة.