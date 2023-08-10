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الأقباط الكاثوليك ينهون صوم العذراء مريم 15 أغسطس

الخميس، 10 أغسطس 2023 01:00 ص
الأقباط الكاثوليك ينهون صوم العذراء مريم 15 أغسطس كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تنهى الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء يوم 15 أغسطس الجارى، حيث بدأ يوم 1 أغسطس ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا تومامطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع". 
 
ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراءمريمبنفسها وجسدها إلى السماء.
 
وخلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.
 
ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.   
 
 
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

صوم العذراء

صوم العذراء مريم

الاقباط الكاثوليك



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