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إصابة 5 اشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بطريق الزعفرانة

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:50 ص
إصابة 5 اشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بطريق الزعفرانة اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأخرى نقل، بطريق الزعفرانة، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقي العلاج، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية . 
 
كان إخطار لغرفة عمليات مرفق اسعاف البحر الأحمر، يفيد  وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، وتحديداً بالكيلو 35 طريق الزعفرانة فى اتجاه القاهرة، على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف الى موقع الحادث، وتبين أن الحادث  أسفر عن إصابة 5 أشخاص. 
 
ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، وأكد مصدر طبي أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم بسيطة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 


 

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