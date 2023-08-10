إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على طريق الساحل الشمالى.. بالأسماء

مطروح - حسن مشالي

أسفر حادث تصادم سيارتين ملاكي، اليوم الخميس، عن إصابة 5 أشخاص من محافظة الإسكندرية والجيزة، عند الكيلو 135 على طريق إسكندرية - مطروح، في نطاق قرية رأس الحكمة، بالساحل الشمالي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى لتلقى العلاج.

واستقبل مستشفى العلمين، سهيلة صلاح محمود "24 سنة" من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسناء جابر كاظم "24 سنة" من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وبسنت محمد كارم 24 سنة من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، لمياء محمود علي "24 سنة" من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وزهرة حسن عباس "24 سنة" من الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

وتابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين، من خلال التواصل المباشر مع إدارة مستشفى العلمين وغرفة عمليات المديرية.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ إجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.