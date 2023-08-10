إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا بالقرب من مركز ملوي بين قريتي تونا الجبل ودلجا.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.