أكبر قفزة منذ حرب روسيا وأوكرانيا.. أسعار الغاز ترتفع فى أوروبا 40%

فاطمة شوقى

ارتفع سعر الغاز الطبيعى فى أوروبا فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ يونيو بسبب احتمال إضراب العمال فى حقلين للغاز الطبيعى الأسترالى، مما يسلط الضوء على مخاوف السوق بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة.

وأشارت صحيفة "ثينكو دياز" الإسبانية إلى أن العقود الآجلة المعيارية ارتفعت بما يصل إلى 40٪ ، وهو أكبر ارتفاع في الأسعار منذ مارس 2022، ولذلك يشعر المتداولون بالقلق من إضراب طويل الأمد، حيث يقول محللو سيتى جروب Citigroup إن هذا قد يضاعف أسعار عقود الغاز الطبيعي المسال الأوروبية والآسيوية بحلول يناير 2024.

وذكرت الصحيفة أنه تعالت الأصوات بإصدار قرار حظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اقتداء بما حدث في ولاية فيكتوريا قبل أيام، وأعلنت وزيرة العمل المناخي بفيكتوريا حظر توصيل الغاز إلى المنازل الجديدة بدءا من عام 2024، في إطار خطة خفض الانبعاثات، والهبوط بتكلفة فواتير الطاقة.

وقال نيك كامبل ، مدير في شركة إنسبايرد الاستشارية ، إن المشترين الآسيويين "من المرجح أن يزيدوا وارداتهم من الغاز الطبيعي المسال" ليحلوا محل الأحجام الأسترالية في حالة حدوث اضطرابات، مما سيؤثر بشكل مباشر على أوروبا"، مضيفا: "لقد أصبح الغاز الطبيعي المسال مصدرًا أساسيًا في مزيج الغاز الأوروبى، لذا فإن أي علامة على أن هذا التدفق في خطر يؤدي إلى دعم الأسعار".

ومن المحتمل أيضًا أن يكون ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع قد أثار موجة من التحوط من قبل المستثمرين الذين راهنوا سابقًا على المزيد من الانخفاضات في الغاز، وأدت تحركات مماثلة إلى تقلبات شديدة في يونيو، وارتفعت المراكز المكشوفة لصناديق الاستثمار المشتركة في العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي الأسبوع الماضي ، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ يناير من الأسبوع السابق ، وفقًا لبيانات نشرت يوم الأربعاء من قبل بورصة إنتركونتيننتال.

تشير الزيادة إلى أنه لا تزال هناك مخاطر على إمدادات الغاز بعد أزمة العام الماضي ، على الرغم من أن مخزونات المنطقة مرتفعة بشكل غير عادي لهذا الموسم، حيث وفر هذا بعض التأكيد على أن أوروبا تتجه إلى أشهر الشتاء دون مخاطر كبيرة. ولا يزال الطلب على الغاز الصناعي منخفضًا ، وتعد التخفيضات المستمرة في الإنتاج أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 50٪ هذا العام.

وقال باتريسيو ألفاريز ، المحلل في الشركة: "كان التدمير الكبير للطلب عاملاً معوضًا رئيسيًا ، لكن الانخفاض في تجمع الغاز الطبيعي المسال العالمي يترك أوروبا معرضة لمنافسة أسعار الشحنات المتاحة في آسيا ، لا سيما في مواجهة الطلب الموسمي المتزايد في الشتاء المقبل".