أسعار النفط تسجل 87.46 دولار لخام برنت و84.34 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 87.46 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.34 دولار للبرميل.

ذكر تقرير الأزمة الروسية الأوكرانية وإنعكاساتها على تجارة النفط العالمية،أن التوقعات تظهر أن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أعلى معدل نمو في صافي الصادرات من النفط الخام والمتكثفات خلال فترة التوقعات حيث من المتوقع ارتفاعه من حوالي 15.7 مليون برميل/ يوم في عام 2021 ليصل إلى حوالي 22.7 مليون برميل/ يوم في عام 2045.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة "أوابك "يستند هذا الارتفاع على الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على إمدادات دول أوبك، وما يقابل ذلك من ارتفاع في الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وتابع التقرير، كما يتوقع أن يرتفع صافي الصادرات من أمريكا اللاتينية، ليصل إلى حوالي 5.5 مليون برميل/يوم في عام 2045 مقارنة بحوالي 3 ملايين برميل/يوم في عام 2021.

وأضاف التقرير ،في المقابل، من المتوقع انخفاض صافي صادرات النفط الخام والمتكثفات من روسيا ومنطقة بحر قزوين ليصل إلى حوالي 5.6 مليون برميل/يوم في عام 2045 مقارنة بحوالي 6 مليون برميل/يوم في عام 2021.

وأضاف التقرير يتوقع أن ينخفض صافي الصادرات الأفريقية إلى نحو 3.4 مليون برميل/يوم في عام 2045، مقارنة بنحو 5.2 مليون برميل يوم في عام 2021.

ويتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مصدراً صافياً بين عامي 2021 و 2035، مع تحقيق أعلى مستوى لصافي الصادرات في عام 2025 وهو 1.5 مليون برميل/يوم غير أنه سيكون للانخفاض المتوقع في الإمدادات دوراً رئيسياً في أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستورداً صافياً بحوالي 500 ألف برميل/يوم في عام 2045.