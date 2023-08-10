أسعار النفط تتراجع وسط ترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين فى أمريكا

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر، إذ عزز ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو المقرر نشرها اليوم.

وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 87.46 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1% إلى 84.34 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 445.6 مليون برميل، كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجع أسعار المستهلكين في الصين في وقت واصلت فيه أسعار تسليم المصانع انخفاضها في يوليو الماضى.