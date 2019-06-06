10 نصائح لتخفيف ألم معصم اليد فى المنزل

كتبت فاطمة خليل

آلام الرسغ أو ألم معصم اليد من أكثر الآلام الشائعة التى يشكو منها كثير من الناس، ويمكنك تخفيف ألم معصم اليد بدون الذهاب للطبيب ومن خلال اتباع مجموعة من النصائح، بحسب موقع "NHS".

الم معصم اليد







كيف يمكنك تخفيف ألم معصم اليد بنفسك؟

- راحة معصمك وعدم استخدامها قدر الإمكان.

- ضع علبة ثلج (أو كيس من البازلاء المجمدة) فى منشفة وضعه على معصمك لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى 3 ساعات.

- تناول دواء مسكن لتخفيف الألم.

- خلع أى مجوهرات أو إكسسوارات إذا كانت يدك تبدو متورمة.

- توقف أو قلل من الأنشطة التي تسبب الألم - على سبيل المثال - الكتابة، أو العزف على آلة موسيقية.

- ارتداء جبيرة لدعم معصمك وتخفيف الألم، خاصة في الليل.

- فكر في استخدام الأدوات لتسهيل المهام الصعبة أو المؤلمة مثل: فتح برطمان الصلصة أو تقطيع الخضار.

- الحصول على وسادة لينة لدعم معصمك عند الكتابة.

- لا تستخدم عبوات الحرارة الساخنة لأول 2 إلى 3 أيام بعد الإصابة.

- لا ترفع الأشياء الثقيلة أو تمسك بأي شيء بإحكام شديد.