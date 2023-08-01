8 أنواع للمحميات الطبيعية فى مصر.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوي

تعتبر مصر من الدول التى تحتوى على الكثير من المحميات الطبيعية ، وكل محمية فيها لها طبيعة خاصة ومختلفة عن غيرها من المحميات الأخرى، فمنها محميات خاصة بالنباتات الفريدة والنادرة وأخرى خاصة بالتراث الثقافى ومنها ما تضم عددا من الحيوانات النادرة وعليك أيضا معرفة الهدف من إنشاء المحميات الطبيعية، حيث إن كل دولة تقوم بإنشاء المحميات لعدة أغراض، منها أهمية الحفاظ على العلاقات الطبيعية ومراقبة تطورها على مدار الزمن، وأيضا بهدف الحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات النادرة، التي تحتاج إلى بيئة خاصة للبقاء على قيد الحياة.



خلال هذا التقرير نرصد لك أنواع المحميات الطبيعية المنتشرة فى مصر أولا .. تصنف المحميات الطبيعية لعدد من المحميات منها المحميات الطبيعية المخصصة للأبحاث العملية.

ثانيا .. هناك محميات طبيعية تجدها مصممة على شكل حدائق وطنية.

ثالثا هناك المحيمات الطبيعية التى أعلنت لاحتوائها على بعض الآثار المصرية القديمة.

رابعا .. يوجد ايضا محميات طبيعية تسمى بالمعازل الطبيعية.

خامسا .. بعض المحميات الطبيعية تجدها مميزة بالمناظر الطبيعية الخلابة.

سادسا.. هناك جزء معين من المحميات الطبيعية فى مصر يسمى محمية متعددة الأغراض.

سابعا.. بين المحميات الثلاثين فى مصر محميات تصنف على أنها محميات لحفظ التراث القومي.

ثامنا .. يوجد بين المحميات الطبيعية فى مصر محميات تعرف بأنها محميات خاصة بالموارد الطبيعية.