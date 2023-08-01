10 أعراض تدل على إصابتك بحساسية الفلفل الأسود.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

تُعرَّف حساسية الطعام بأنها استجابة مناعية شديدة ناتجة عن أطعمة معينة أو مواد صالحة للأكل ، مثل البيض ومنتجات الألبان والمحار والفول السوداني والتوابل مثل الفلفل الأسود، يتفاعل معظم الأشخاص المصابين بحساسية الفلفل الأسود معها عندما تكون في شكل حبوب الفلفل المتشققة ، في حين أن العطس بسبب استنشاق الفلفل أمر طبيعي ، فإن الحكة غير المريحة في الفم والجلد ليست كذلك. إذا كنت تعاني من حساسية من الفلفل الأسود ، فستظهر عادةً علامات أعراض الحساسية على الفور أو يستغرق ظهور هذه الأعراض من بضع دقائق إلى ساعتين، وإليك العلامات ، وفقا لما نشره موقع"onegreenplanet".

أعراض حساسية من الفلفل الأسود

قشعريرة

طفح جلدي خفيف إلى شديد

حكة أو دموع في العيون

وخز أو حكة في فمك

تورم في الوجه أو اللسان أو الشفتين

سعال أو أزيز لا يمكن السيطرة عليهما

الدوار أو الدوخة

التقيؤ

إسهال

المغص

في حالات نادرة ولكنها خطيرة ، يمكن أن تؤدي الحساسية الشديدة من الفلفل الأسود إلى صدمة الحساسية التي تهدد الحياة، وهي رد فعل تحسسي مفاجئ وشديد حيث تعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم ناتج عن التعرض لمادة ، مثل اللاتكس أو الطعام. يجب عليك طلب العلاج الطبي الطارئ على الفور.

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالحساسية من الفلفل الأسود ، فاطلب المشورة الطبية من طبيبك واخضع لفحص لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية ، وإذا كنت بحاجة إلى حمل قلم حقن الأدرينالين في حالة تعرضك لصدمة الحساسية ، تناول مضادات الهيستامين هو العلاج الرئيسي لحساسية الفلفل الأسود يساعد على تهدئة أي حكة أو عطس متعلق بالتوابل.