7 فوائد مدهشة للفلفل الأسود.. من تحسين الذاكرة لتقليل الانتفاخ

الفلفل الأسود هو نوع شائع من التوابل ،يشتهر على نطاق واسع بمظهره النكهة الحارة واللاذعة ، مما يجعله مكونًا شائعًا في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، من حيث الفوائد الصحية ، تم استخدام الفلفل الأسود لعدة قرون كتوابل ولأغراض طبية، يحتوي على مركب نشط بيولوجيًا يعرف باسم بيبيرين ، وهو المسؤول عن طعمه الفريد ويساهم أيضًا في فوائده الصحية المحتملة، وإليك بعض فوائد تناول الفلفل الأسود بانتظام، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".
7 فوائد مدهشة للفلفل الأسود.. من تحسين الذاكرة لتقليل الانتفاخالسبت، 15 يوليو 2023 04:00 م
الفلفل الاسود
كتبت ميرفت رشاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تناول الفلفل الأسود يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطانالجمعة، 16 يونيو 2023 10:00 م
6 فوائد للفلفل الأسود ..منها تحسين الهضم وصحة الجهاز التنفسيالثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:00 م
5 فوائد صحية للفلفل الأسود.. هيدعم مناعتك ويحافظ على معدتكالأربعاء، 12 أبريل 2023 06:00 م
6 علاجات منزلية للسعال.. أغربها الفلفل الأسود والعرقسوسالأحد، 13 نوفمبر 2022 06:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة