7 فوائد مدهشة للفلفل الأسود.. من تحسين الذاكرة لتقليل الانتفاخ

كتبت ميرفت رشاد

الفلفل الأسود هو نوع شائع من التوابل ،يشتهر على نطاق واسع بمظهره النكهة الحارة واللاذعة ، مما يجعله مكونًا شائعًا في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، من حيث الفوائد الصحية ، تم استخدام الفلفل الأسود لعدة قرون كتوابل ولأغراض طبية، يحتوي على مركب نشط بيولوجيًا يعرف باسم بيبيرين ، وهو المسؤول عن طعمه الفريد ويساهم أيضًا في فوائده الصحية المحتملة، وإليك بعض فوائد تناول الفلفل الأسود بانتظام، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv". 7 فوائد لتناول الفلفل الأسود بإنتظام: 1. تحسين الهضم يحفز الفلفل الأسود إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يعزز الهضم بشكل أفضل ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل الانتفاخ والغازات والإمساك، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية بكفاءة من الطعام ، مما يساعد في عملية الهضم بشكل عام.



2. خصائص مضادة للأكسدة الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ والفلافونويد والكاروتينات، تساعد مضادات الأكسدة هذه في تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم ، وبالتالي الحماية من الأكسدة ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، ودعم نظام المناعة الصحي.



3. تعزيز امتصاص المغذيات ثبت أن تناول الفلفل الأسود إلى جانب الأطعمة الأخرى يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات B و C ، والسيلينيوم ، وبيتا كاروتين، وذلك لأن الفلفل الأسود يحتوي على مركب يسمى بيبيرين ، مما يزيد من التوافر البيولوجي لهذه العناصر الغذائية ، مما يضمن استخدامها بشكل أفضل من قبل الجسم.



4. خصائص مضادة للالتهابات البيبرين ، المركب النشط الأساسي في الفلفل الأسود ، له خصائص قوية مضادة للالتهابات، يمنع إنتاج المواد المسببة للالتهابات في الجسم ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحالات المرتبطة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل والربو وبعض الأمراض الجلدية.



5. إدارة الوزن قد يساعد الفلفل الأسود في إدارة الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز تكسير الدهون، ثبت أن بيبيرين يعزز توليد الحرارة ، وهي عملية ينتج الجسم من خلالها الحرارة ويحرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للفلفل الأسود أن يمنع تكوين الخلايا الدهنية ، مما يقلل من خطر زيادة الوزن.



6. صحة الجهاز التنفسي يمكن أن يساعد تأثير ارتفاع درجة حرارة الفلفل الأسود في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والاحتقان والتهاب الجيوب الأنفية، يحفز الفلفل الأسود تدفق المخاط، ويساعد على طرد السموم من الجهاز التنفسي ، ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا يمكنها مكافحة التهابات الجهاز التنفسي الشائعة.