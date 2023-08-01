وكيل تعليم الغربية يكرم أوائل الطلاب والأخصائيين الفائزين فى مسابقات التربية الاجتماعية

الغربية محمد طارق

كرم اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، الطلاب والأخصائيين الحاصلين على المراكز الجمهورية في مسابقات الوزارة للتربية الاجتماعية، والذي يبلغ عددهم 18 طالبا وأخصائيا.

كما كرم وكيل الوزارة الموجهين الأوائل والمقررين بالإدارات التعليمية العشر، بحضور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، وماجدة البدري موجه عام التربية الاجتماعية، حمدى الحفناوي مدير الاتحادات الطلابية، علا هجرس مدير مكتب الخدمة المدرسية، والموجهين الاوائل والمقررين بالإدارات العشر الفائزة.

وخلال فعاليات التكريم والتى تمت بقاعة مركز التنمية المهنية بالغربية، قدم وكيل الوزارة الشكر للتوجيه العام للتربية الاجتماعية، مؤكداً أن تعليم الغربية به العديد من الثروات الطلابية والتعليمية والكوادر الواعية التي تسعى لتنمية وصقل مواهب أبنائنا، والوصول بهم إلى المراكز الأولى على جميع الأصعدة سواء المحلية أو العالمية، ونسعى جميعا لتحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات العلمية، والثقافية، والتربوية، والرياضية، والفنية.

كما عبَّر وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لجميع طلاب المحافظة، لما يلمسه من إصرار وعزيمة لديهم لخوض جميع المسابقات، والمنافسة بقوة لتحقيق أفضل النتائج، مقدراً مجهودات الجميع في دعم جميع الطلاب وتحفيزهم على المشاركة بكافة الأنشطة الهادفة.