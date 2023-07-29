اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 01:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

السبت، 29 يوليو 2023 01:06 م
وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية غرفة العمليات
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 / 2023 في يومها الأول، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 8917 طالب وطالبة الامتحان التحريري  في 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.
 
وقد صرح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 19 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.
 
 
 

 


تعليم الغربية

الغربية

اخبار الغربية

محافظة الغربية

امتخانات الغربية

الدبلومات الفنية

امتحانات الدور الثاني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة