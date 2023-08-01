وكيل تعليم الأقصر يعلن انتهاء تنسيق القبول بأولى ثانوى عام وفنى الخميس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه تقرر مد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023 / 2024 حتى يوم الخميس 3 / 8 /2023، وذلك حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وتلبيةً لرغبة أولياء الأمور.

وكان قد اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفنى للعام الدراسى 2023 / 2024 ليكون بحد أدنى 229 درجة، وقال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يتم قبول خدمات الثانوى العام طبقا للقرار الوزارى 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل التعليم بالأقصر أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية، مضيفا أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقى المتقدم 5 سنوات هى 215 درجة، وذلك عقب اجتياز المقابلة الشخصية، والحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي 3 سنوات هى 210 درجات بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعى هى 205 درجات، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجارى هى 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعى 180، يذكر أن أعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023 هم 13379 طالباً وطالبة.