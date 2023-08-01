وفاة سيدة بعد علمها بوفاة نجليها في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بالإصابة التي لحقت بها ومعرفتها بوفاة نجليها، وذلك بعد يومين من وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها أفراد الأسرة ناحية قرية كفر بهيدة، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، واصطدامهم بشجرة.

وكان اللواء، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بورود إشارة من مستشفي ميت غمر، بوقوع حادث اصطدام سيارة تستقلها أسرة كاملة بشحرة، ونقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر، وبالفحص تبين وفاة كلًا من الطفل "محمد أحمد. ال. ش " 12 عامًا، وشقيقته "دينا "7 أعوام جثتين هامدتين واصابة الأب وزوجتة "ادعاء حادث طريق".

وتبين أن الأسرة كانو يستقلون سيارتهم الملاكي وأثناء خروجهم من قريتهم كفر بهيدة بنطاق مركز ميت غمر متوجهين لقضاء إجازة الصيف انفجر إطار السيارة مما أدى إلى اصطدامهم بشجرة علي جانب الطريق وانقلاب السيارة ووفاة الطفلين وإصابة الأب والأم بإصابات خطيرة.

وجرى إيداع جثامين المتوفيين بمشرحة المستشفي على ذمة تصرفات النيابة.

وفور علم الأم بوفاة نجليها أصيبت بحالة من الصدمة، بجانب اصابتها التي لحقت بها، وتوفيت عقب يومين من الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بالدفن، وأمرت بتسليم الجثامين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية.