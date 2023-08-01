وفاة الطفلة فريدة عثمان حفيدة وزير الاتصالات الأسبق هاني محمود

كتبت هبة السيد

توفيت الطفلة فريدة عثمان، حفيدة وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، هاني محمود، في أحد مستشفيات القاهرة، أثر تعرضها لحادث أليم على طريق الساحل الشمالي في 19 من يوليو الماضي.

وكتب المهندس هاني محمود والذي شغل منصب وزير التنمية الإدارية، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك :" البقاء لله نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتي وقرة عيني فريدة أحمد عثمان".

وستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطه بالشيخ زايد.

ويتقدم اليوم السابع بخالص العزاء للمهندس هاني محمود في وفاة حفيدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.