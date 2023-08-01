وفاة أكبر معمر في العالم فى البرازيل قبل أسبوع من عيد ميلاده الـ 128

توفي البرازيلي خوسيه باولينو جوميز أكبر معمر في العالم قبل 7 أيام فقط من عيد ميلاده الـ 128 في منزله في كوريغو ديل كافيه في بيدرا بونيتا بولاية ميناس جيرايس.

وترك جوميز وراءه سبعة أبناء، و25 حفيدا، و42 من أبناء الأحفاد و11 من أبناء أبناء الأحفاد.

Brazil's José Paulino Gomes, who was believed to be the world's oldest living man, passed away at the age of 127, a week shy of his 128th birthday.



Gomes was born on August 4, 1895, and survived both World Wars and three global pandemics. He was known for his simple lifestyle. pic.twitter.com/Iku0uRnQEN — BoreCure (@CureBore) July 31, 2023

وفقا للتقارير، كان المعمر لا يزال يركب الخيول حتى قبل أربع سنوات.

وحسب شهادة زواجه عام 1917 من مكتب تسجيل بيدرا بونيتا، فقد ولد في 4 أغسطس 1895، إذا كان ادعاؤه بشأن عمره صحيحا فهذا يعني أن السيد غوميز قد ولد قبل وفاة الملكة فيكتوريا، وعاش خلال الحربين العالميتين.

وقالت إليان فيريرا حفيدة جوميز: "هناك العديد من كبار السن الذين يحملون وثائق غير صحيحة، ولكن وثائق جدي أظهرت أنه كان أصغر مما كان عليه في الواقع، ما دفعنا لنتأكد من عمره الحقيقي وبحثنا عن مكتب التسجيل لمعرفة عمره الصحيح".

وأضافت "أظهرت لنا السجلات أن جدي ولد في 4 أغسطس 1895، وتزوج في سن 22 عاما، ما يعني أنه إذا كان السجل صحيحا، فسيكون جدي أكبر شخص عاش في العالم قبل وفاته".

وذكرت إليان: "كان جدي رجلا بسيطا ومتواضعا جدا، وكان لا يتناول إلا الطعام الطبيعي الصحي فقط من الريف، فهو يربي الدجاج والحيوانات وكان لا يأكل إلا ما يزرعه أو يقوم بتربيته".