وزيرة الهجرة تشيد بجهود "الشئون القنصلية" و"الأحوال المدنية" و"التجنيد"

كتب محمود راغب

اختتمت وزارة الهجرة النسخة الأكبر مشاركة لمؤتمر المصريين في الخارج في دورته الرابعة التي حملت شعار "في قلب الوطن"، لتعبر عن مكانة المصريين في الخارج، وما يعكسه المؤتمر من ترجمة لاستراتيجية الاتصال المستدام الذى أطلقتها الوزارة، وجاءت هذه النسخة بمشاركة 1000 من المصريين في الخارج مثلوا 56 دولة حول العالم.

وأشادت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى بيان لها، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارات الدفاع والخارجية والداخلية لخدمة أبنائنا المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات القنصلية والتجنيد وكذلك الأحوال المدنية، والسعي دائما لتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة تناسب مواطنينا بالخارج وتسهل عليهم.

كما أشارت إلى حرص ممثلى الجهات على الاستجابة لدعوة وزارة الهجرة لحضور اللقاءات التفاعلية مع الجاليات والتي نجحت في التواصل مع45 دولة حتي الآن، ويأتى اللقاء المباشر في المؤتمر تتويجًا لاستراتيجية الاتصال المستدام، جاء ذلك خلال جلسة المحور الخدمى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج".

من جانبه، أكد السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، على حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم المصريين فى الخارج، وتلبية مطالبهم على كافة الأصعدة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وكافة الجهات المعنية فى الدولة.

وأشار اللواء إيهاب الحينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إلى وجود خطة لتطوير كل القطاعات فى الوزارة، وعلى رأسها المواقع الخدمية مثل الأحوال المدنية، عبر توفير كل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن.

ولفت إلى أن وزير الداخلية صدق على إصدار بطاقات الرقم القومى للمصريين فى الخارج دون الحاجة لحضورهم فى مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بعد استيفاء الأوراق المعنية بالتنسيق مع السفارات المصرية فى الخارج، بالإضافة لأى خدمات يحتاجها المواطن من الأحوال المدنية المصرية.