نائب محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، على اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف نائب المحافظ في الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية، أن من بين الإجراءات المتخذة يوم عمل للموظفين أسبوعيًا من المنزل بنظام الأون لاين، وعدم تواجد الموظفين في المصالح الحكومية بعد انتهاء الدوام إلا باستدعاء رسمي.

ووجه نائب المحافظ بترشيد البطاقة في جميع دور العبادة على أن يتم إغلاق الإنارة والتكييفات عقب الانتهاء من الصلوات، فضلًا عن تخفيض الإنارة العامة في الشوارع والميادين وتغيير كشافات الإنارة من الصوديم إلى لمبات الليد الموفرة للطاقة.

وأشار إلي قيام شركة الكهرباء بعمل جدول لتوقيتات انقطاع الكهرباء مع التنسيق مع شركات المرافق والحفاظ علي عمل محطات المياه الصرف الصحي، واستثناء المستشفيات والأماكن السياحية من انقطاع الكهرباء، والتفتيش علي المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء، والاغلاق التام لكافة واجهات الإعلانات عدا التي تعمل بالطاقة الشمسية أو المولدات، وعدم اضاءة كشافات الملاعب والاندية عدا النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة، وإقامة المباريات الرياضية نهارًا وترشيد الطاقة في الملاعب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مع التزام صلات الافراح بإنارة القاعات فقط وعدم اضاءة أي انوار للزينة.

وشدد نائب المحافظ علي أن تكون جميع عدادات الكهرباء في مختلف الجهات مسبوقة الدفع والقيام بفصل الوصلات المخالفة وعدم عمل أي ممارسات لاي جهة.

ووجه نائب المحافظ بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتضافر كافة الجهود وزيادة وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة.

وأكد نائب المحافظ علي تفعيل لجان المتابعة، لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضد المخالفين وتطبيق القانون بقوة.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الدولة بجميع أجهزتها وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الانارة العامة في المحافظات في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها محافظات الجمهورية وعدد من دول العالم.

وأضاف الغندور، أنه سيتم تطبيق الخطة في محافظة شمال سيناء بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، فضلًا عن استثناء المستشفيات والمناطق السياحية من هذه الخطة.

وأشار الغندور إلي التنسيق مع شركة الكهرباء في شمال سيناء لمتابعة توقيتات فصل التيار الكهربي عن المناطق علي ان يكون بالتتابع والإعلان عن ذلك حتي يتسنى للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة حيال انقطاع الكهرباء، لافتا الي أن برنامج قطع الكهرباء بهدف توفير الطاقة.