اليوم السابع
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مصرع عامل نتيجة سقوطه من أعلى سقالة في الدقهلية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:06 م
مصرع عامل نتيجة سقوطه من أعلى سقالة في الدقهلية جثة
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقي عامل في العقد الخامس من عمره مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي على إثر سقوطه من إرتفاع أثناء عمله، في مدينة الكردي شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بسقوط شخص من إرتفاع أثناء عمله على سقالة في أحد المنازل تحت الإنشاء في مدينة الكردى.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع  رمضان ربيع أحمد جمعة، 43 عاما، مقيم بمدينة الكردي، نتيجة سقوطة من أعلي سقالة في أحد المنازل تحت الإنشاء، حيث سقط على رأسه، وأصيب بنزيف داخلى نقل على إثره للمستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

 


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