اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:53 م
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مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار غرفة منزل ببنى سويف

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:31 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار غرفة منزل ببنى سويف انهيار عقار - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى انهيار غرفة داخل منزل مكون من 3 طوابق بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار غرفة داخل منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية  بمركز شرطة ناصر والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر إلى موقع البلاغ.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "خالد ا . س"  20 سنة يعانى من توقف عضلة القلب وجاري عمل انعاش قلبي، فيما تم نقل "جابر ا . ج" 24 سنة جثة هامدة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 


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