مصرع شاب في العقد الثالث من عمره بطعنة نافذة بسبب مشاجرة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة بالصدر من سلاح أبيض، وذلك خلال مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية في شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بنشوب مشاجرة بين شابين ومصرع أحدهما بطعنة نافذة.
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث وحدة مركز شرطة المطرية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد جمال الأدهم، ويبلغ من العمر 23 عامًا، مقيم بمدينة المطرية، وذلك بعد تلقيه طعنة نافذة بالصدر من سلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية.
وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات
مصرع شاب في العقد الثالث من عمره بطعنة نافذة بسبب مشاجرة بالدقهليةالثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:02 م
جثة
الدقهلية _محمد الحبشي
لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة بالصدر من سلاح أبيض، وذلك خلال مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية في شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة
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لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة بالصدر من سلاح أبيض، وذلك خلال مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية في شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة
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