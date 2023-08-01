محافظ قنا يتابع موقف مشروع مزرعة التوت لإنتاج الحرير الطبيعى بنقادة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا، لمتابعة مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بمركز نقادة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج تنمية الصعيد.

وقال محافظ قنا، إن مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بنقادة يقع على مساحة 20 فدانا بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه كمرحلة أولى، بهدف توطين إنتاج الحرير الطبيعي، واستكمال سلسلة القيمة المضافة بتصنيع منتجات نسيجية للتصدير من خيوط الحرير الطبيعي، فضلا عن أن المشروع وفر 100 فرصة عمل لأبناء مركز نقادة.

وأضاف الداودي، أنه تم إضافة مساحة 20 فدانا كمرحلة ثانية للمشروع سيتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم، وعدد من التدخلات الزراعية الأخرى مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود، بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وأثنى محافظ قنا، على دور مؤسسات المجتمع المدني، في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع خطط وتنفيذ برامج تكفل للمرأة والفتيات الحق في الحصول على الفرص والموارد بشكل متساو مع الرجال والشباب، وأن يكون لها القدرة على التحكم في مقدرات حياتها ، والقدرة علي التأثير الإيجابي في المجتمع وتوفير اكبر فرص عمل للشباب.