برعاية وزارة الشباب وحياة كريمة.. محافظ قنا يعلن موعد تنظيم ملتقى للتوظيف

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تنظيم ملتقى توظيفى، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومؤسسة حياة كريمة بهدف توفير فرص عمل للشباب، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 6 أغسطس الجارى، بمقر الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم الملتقي.

وقال محافظ قنا، إنه على هامش فعاليات الملتقى سوف يتم تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان " طور وغير " للتدريب من أجل التوظيف، وذلك فى إطار مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وأضاف الداودى أن هذا الملتقى يعد أحد البرامج والأنشطة التى تساعد فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التى توفر وظائف متنوعة للشباب، من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب.