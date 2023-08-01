محافظ المنوفية: تسليم 90 قرضا و15 كشكا للأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، فعاليات التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني لتوزيع قروض لتنمية أرباب الحرف والمشروعات الصغيرة وأكشاك للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك بقصر ثقافة شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، يوستينا ثروت مدير قطاع المساعدات والتمكين الاقتصادي، آية شقرف مسئول قطاع التمكين الاقتصادى بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية والدكتورة أمل إسماعيل نائب المنسق العام للمؤسسة والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة، حسن بلال مسئول إدارة المشروعات بجمعية الأورمان، عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، ومديري مديريات الصحة والقوى العاملة والثقافة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات، ورئيس حى غرب شبين الكوم.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وفى كلمته أشاد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بجهود ودعم محافظ المنوفية المستمر للجمعية وأنشطتها المتنوعة ، مثمناً التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة التنفيذية والإجتماعية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم وفتح مجالات عمل لهم لتنميتهم وتمكينهم إقتصادياً لتحقيق حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى قيام الجمعية بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 بقيمة إجمالية تزيد عن 33 مليون جنيه ومنها ( عمليات قلب - أطراف صناعية - سماعات أذن - مساعدات مالية - معارض أثاث وملابس - قروض لتنمية المشروعات الصغيرة - لحوم أضاحي - أكشاك - زواج أيتام ) وغيرها من الأنشطة الحيوية لخدمة أبناء المحافظة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا ببناء الإنسان المصري كونه أحد أهم محاور المرحلة الحالية ،وذلك من خلال إتخاذ العديد من الإجراءات التى ضمنت الحماية الإجتماعية تأكيداً على ما كفله الدستور المصرى من ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة المستحقين بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، مؤكدا الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة ومنظمات المجتمع المدنى في تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى المحافظة من الحالات المستحقة وذوي الهمم اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية.

فيما وجه المحافظ الشكر والتقدير لكل من ساهم في تعزيز الدعم بشكل مستمر ، مؤكداً على أن المحافظة لن تتوانى عن بذل كافة الجهود في سبيل تنظيم العديد من اللقاءات الدورية للحالات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وتقديم العون للحالات الأكثر إستحقاقاً لأهالى المحافظة.

وخلال الحفل سلم محافظ المنوفية 90 قرضا لتنمية أرباب الحرف والمشروعات الصغيرة بإجمالى ( مليون و 350 ألف جنيه ) و 15 كشك بمحتوياته بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف جنيه وذلك للحالات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بهدف التعاون فى مجال التمكين الاقتصادي من خلال مشاريع إنتاجية للحالات الأكثر استحقاقا والفئات الأولى بالرعاية من أجل توفير حياة كريمة لهم.

فيما قدم ممثلي حياة كريمة الشكر إلى محافظ المنوفية لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة ، هذا وقد أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لمدير جمعية الأورمان بالمنوفية تقديراً لمجهوداته المبذولة خلال فترة عمله بالمحافظة.