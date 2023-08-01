اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:56 م
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محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وغذائية وكراسى متحركة للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:10 م
محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وغذائية وكراسى متحركة للأسر الأولى بالرعاية جانب من لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين
المنوفية – محمود شاكر

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سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وكراسى متحركة ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بتكلفة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والمساعدة للحالات الأكثر استحقاقا لتوفير حياة كريمة لهم، واستكمالاً لسلسلة "رد الجميل" التى يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، وممثلى الجهات المعنية بمديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم كونهم أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى.

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللقاءات وتلبية مطالب المواطنين والمساهمة فى تخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية ولاسيما الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة.

وأجرى المحافظ حوارًا مع الحالات الإنسانية كل على حدة للاستماع إلى مطالبهم، حيث وجه بتحول 10 حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة والمخ والأعصاب ومستشفى قويسنا وتلا المركزى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم واتخاذ اللازم بشأنهم، وكذا إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ 7 حالات لإجراء التدخل الطبى اللازم وتوفير العلاج المناسب لهم مراعاة لظروفهم المعيشية ومخاطبة التأمين الصحى حيال 3 حالات يحتاجون إلى توفير العلاج المناسب لهم، فيما وجه مديرية التضامن الإجتماعى بضرورة بحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الظروف الصعبة.

وفى نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن بالغ سعادتهم بتلك اللفتة الإنسانية وحرص محافظ المنوفية على إدخال البهجة إلى قلوبهم واهتمامه للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

جانب من لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين
جانب من لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

أهالى المنوفية والكراسى التى تم توزيعها
أهالى المنوفية والكراسى التى تم توزيعها

 


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