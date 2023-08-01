كيف تختار أفضل قطعية فى اللحوم ؟

كتبت أسماء نصار

اللحوم الحمراء واحدة من أفضل وأجود الأطعمة التي يمكن أن يتغذى عليها الإنسان، نظرًا لاحتوائها على قدر كبير من البروتينات، ما يجعلها طرفًا أساسيًا في تكوين أي وجبة متكاملة.

وفى التقرير التالى نوضح عدد من النصائح حول كيفية شراء واختيار اللحوم حيث تقسم اللحوم الحمراء وفقًا لمؤشرات أساسية نتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- درجة "النعومة والليونة" أو "الخشونة".

2- النكهة والطعم والرائحة.

3- القيمة الغذائية ونسبة احتوائها على البروتين.

4- الفلتو أفضل قطعة لحم يمكن اختيارها نظرًا لتوافر الثلاثة عناصر السابقة فيها، حيث تحتل أعلى درجات التقييم بنسبة 100%، من حيث النعومة والنكهة والرائحة والجودة، بالإضافة لقيمتها الغذائية المرتفعة.

5- اللحم الفلتو، يوجد في منطقة قليلة الحركة ما ينعكس على درجة “ليونتها” والطاقة التي تحتويها، فيما تتميز بالنكهة والرائحة الطيبة بسبب نسبة معقولة من الدهون، بالإضافة لقيمتها الغذائية المرتفعة نظرًا لاحتوائها على “21%” بروتين، ما يجعل ثمنها أغلى من باقي القطع الأخرى.

6- "بيت الكلاوي" أو "الروزبيف"، يليها “الإنتركوت”، والموجودتان بمنطقة الظهر، وتتساوى القطعتان في درجة الليونة والقيمة الغذائية والنكهة والطعم، وتتميز بارتفاع معدلات تقييمها.

7- الربع الأمامي من الماشية ولحوم الذبائح، يحتوي على نسبة من الدهون، ما يجعلها تتميز بالنكهة والرائحة والطعم الخاص بها، و تحتاج لبعض الإجراءات للوصول لدرجة الليونة المقبولة، كإضافة بعض الليمون والبصل إليها قبل الطهي.

8- المنطقة الخلفية من لحوم الذبائح تتميز بقيمتها الغذائية المرتفعة نظرًا لاحتوائها على البروتين بكثافة، فيما تنخفض فيها نسبة الدهون إلى حد بعيد، ما يؤثر على عاملي الطعم والنكهة، بالإضافة لدرجة “الطراوة”، نظرًا لزيادة نسبة النسيج العضلي فيها.